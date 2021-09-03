Владивосток, 3 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Минстрой РФ ожидается принятия до конца 2021 года закона о рынке арендного жилья. Об этом ТАСС заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин «на полях» Восточного экономического форума.

Minstroyrf.gov.ru Никита Стасишин

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«Мы планируем и ставим перед собой задачу до конца года принять закон и в следующем году начинать реализовывать поручение президента на практике», — сказал Стасишин.

Он напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина, который распорядился принять меры по структурированию и «обелению» действующего рынка арендного жилья в стране.

Минстрой на сегодняшний день разрабатывает соответствующий законопроект для его внесения в Госдуму после выборов. Тогда же будут рассмотрены предложения ведомства по формированию специальной платформы для арендного жилья.