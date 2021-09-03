Владивосток, 3 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Отсутствие между Россией и Японией мирного договора является нонсенсом. Об этом 3 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного эконмического форума (ВЭФ).

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Это (поправка в Конституцию, где указано, что РФ неделима и Южные Курилы навечно часть России) не меняет нашего подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора. Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях — это нонсенс», — сказал он в ответ на вопрос о том, как после принятия поправок в Конституцию страны, где записано, что РФ неделима и Южные Курилы являются навечно частью России, изменились переговоры с Японией.

Также российский лидер уточнил, что обе страны заинтересованы в полной нормализации своих отношений, «имея в виду наш взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества», и добавил, что Москва никогда не отказывалась от ведения диалога по мирному договору.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании VI Восточного экономического форума во Владивостоке объявил о запуске программы по обновлению городов Дальнего Востока.