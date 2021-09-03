Тутаев, Ярославская область, 3 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Причиной пожара в жилом доме поселка Константиновский Тутаевского района Ярославской области стал взрыв в квартире, где проживала неблагополучная семья. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила управляющая компания «Север-Инвест», которая обслуживает дом на улице Депутатской.

Страница компании «Север-Инвест» Вконтакте Ликвидация последствий пожара в Константиновском

«ЧП случилось в районе 20:00 в доме №5 по улице Депутатская. Сначала жители двора услышали взрыв. Полетели осколки. В квартире первого этажа вынесло балконный блок. Огонь перекинулся на балконы верхних этажей. По предварительной версии, виновники происшествия проживают на первом этаже дома. Квартира находится в соцнайме, за ней числится большая задолженность по коммунальным платежам. Семья неблагополучная и уже не первый раз становится участником инцидента. До этого была опасная ситуация с газом. На этот раз хлопок произошел по другой причине. Газовое оборудование было обследовано накануне, оно оказалось исправным», — рассказали в управляющей компании.

Специалисты управдома уже приступили к ликвидации последствий происшествия. Дом отключён от электропитания, обследованы инженерные сети, оценивается размер ущерба.

«Рабочие направлены для разбора завалов в подъезде, куда выносили мебель и вещи из горящей квартиры. Работают электрики. Приступили к косметическому ремонту подъезда. Стены в копоти, стоит сильный запах дыма, штукатурка под воздействием высокой температуры деформировалась — идет ее демонтаж», — рассказали в управляющей компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате происшествия госпитализированы два человека. Эвакуированы жильцы 15 квартир.