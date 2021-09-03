Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Немногим менее 7 млн рублей выделено школам Ростовской области для приобретения мебель и другого инвентаря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Брусницына Галина ИА Красная весна Рисунок на школьной доске

Почти 5,4 млн рублей получит общеобразовательное учреждение в слободе Большинка Тарасовского района. Порядка 1,4 млн рублей перечислят на счёт двух школ Ростова-на-Дону — школы №110 имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Александра Покрышкина и школы № 81.

Средства выделены из региональный казны в рамках исполнения наказов жителей депутатам Законодательного собрания Ростовской области.