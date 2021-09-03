Окленд, Новая Зеландия, 3 сентября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, террорист, который зарезал шестерых ни в чем не повинных покупателей супермаркета 3 августа в Окледне, являлся «известной угрозой» для новозеландских спецслужбы и был «вдохновлен на поступок ИГИЛ» (организацией, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом она заявила в ходе пресс-конференции через несколько часов после нападения, передает газета The NZ Herald.

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Выходец из Шри-Ланки, взявший холодное оружие в местном супермаркете и ранивший шестерых человек, был застрелен полицией. Отмечается, что он был «одиноким волком» и действовал в одиночку.

«Мы использовали все доступные нам законные методы и слежку, чтобы обезопасить людей от этого человека», — заявила Ардерн, добавив, что злоумышленник попал в поле зрения спецслужб в 2016 году.

«Реальность такова, что когда вы наблюдаете за кем-то 24 часа в сутки, невозможно быть в непосредственной близости рядом с ним», — заявил на пресс-конференции комиссар полиции Эндрю Костер.