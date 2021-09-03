Владивосток, 3 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Минэнерго РФ ожидают стабилизации ситуации на рынке топлива по причине окончания пиковых спросов в автомобильный сезон. Об этом ТАСС заявил глава ведомства Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.

Pixabay.com Бензин

Следите за развитием событий в трансляции: «ВЭФ-21 и большая поездка Путина на Дальний Восток — трансляция»

«Мы ожидаем, что будет снижение [и спроса, и предложения] на бирже в связи с окончанием пикового сезона», — сказал Шульгинов.

По его словам, уровень поставок бензина на бирже увеличился по сравнению с 2019 и 2020 годами.