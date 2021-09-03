Владивосток, 3 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Ждать завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» осталось немного, заявил 3 сентября в ходе Восточного экономического форума глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Совсем недолго», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.

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