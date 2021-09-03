3 сентября 2021 | Время чтения 11 мин

Тем не менее некоторые эксперты полагают, что злорадство в Москве и Пекине будет недолгим, поскольку региональные державы готовятся к неопределенному будущему и потенциальному появлению новых террористических группировок из хаоса.

Александр Белов, , 13:38 — REGNUM Пока американские войска поспешно уходили из Афганистана, оставляя страну радикалам, президент США Джо Байден и его высшие советники по национальной безопасности подчеркивали, что дипломатический подход важнее военного вмешательства.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы будем проводить дипломатический курс, оказывать наше международное влияние и оказывать нашу гуманитарную помощь», — отметил Байден в августе.

Тем не менее Вашингтон скоро столкнется с преградами на пути дипломатии в стране, в которой нет ни западного военного контингента, ни даже посла США, в которой, напротив, ряд региональных держав, в основном Китай и Россия, стремятся подорвать любые оставшиеся рычаги давления Вашингтона на новое афганское руководство, пишут Колум Линч и Робби Грэмер в статье, вышедшей 2 сентября в Foreign Policy.

Так, за последние несколько недель можно было наблюдать, как Китай, Россия и Пакистан стали открыто бросать вызов в ООН трем основным принципам потенциального дипломатического давления со стороны США: угрозе международных санкций, отказу от дипломатического признания и ограничению предоставления помощи для восстановления страны «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который пытается сформировать новое правительство.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

В обращении к Совету Безопасности ООН высокопоставленный китайский дипломат Гэн Шуан подчеркнул, что пришло время вывести «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на международную арену и привлечь США и другие западные силы к ответственности за преступления в Афганистане. Россия также выразила несогласие с усилиями по эвакуации под руководством США, отметив, что последующая «утечка мозгов» афганских специалистов угрожает поставить под угрозу усилия страны по управлению государством и достижению целей развития страны.

«Международному сообществу необходимо взаимодействовать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и активно помогать им рекомендациями», — отметил на этой неделе китайский дипломат в Совете Безопасности.

«Международное сообщество должно срочно предоставить Афганистану необходимую помощь для покрытия нужд экономики, предотвращения голода и других гуманитарных потребностей, чтобы новая власть могла поддерживать нормальную работу правительственных институтов, общественный порядок и стабильность, сдерживать обесценивание валюты и рост цен и встать как можно скорее на путь мирного восстановления страны», — добавил он.

К более мягкому курсу в отношении новых властей Афганистана призвали и в Пакистане.

«Санкции — грубый инструмент, который по большей части не работает. Они ничего не решили в Иране и в Северной Корее, не решат они ничего и в Афганистане», — отметил изданию посол Пакистана в ООН Мунир Акрам.

Пакистан, который долгое время служил убежищем для боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), настоятельно призывает ключевые державы вступить в контакт с новыми властями и помочь им восстановить страну.

Хотя радикалы не стали выполнять данное США обещание о проведении переговоров о мирной передаче власти, вместо этого захватив главные города страны силой, официальные лица в Вашингтоне по-прежнему настаивают на том, что у них есть определенное влияние над движением, которое на протяжении десятилетий не удавалось умиротворить с помощью военной силы. Они отмечают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в конечном счете оказали содействие США по эвакуации из страны более 120 тыс. иностранцев и афганских граждан.

Американский военно-транспортный самолёт C-17 вывозит афганских беженцев из Кабула Air Mobility Command Public Affairs

Высокопоставленные официальные лица США даже подняли вопрос о возможности ограниченного сотрудничества с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который предоставил убежище террористу Усаме бен Ладену и «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до террористических атак 11 сентября, для борьбы с общим врагом — «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальные лица США также надеются, что на сотрудничество с ними пойдут Китай и Россия, которые так же, как и США, заинтересованы в том, чтобы не дать Афганистану превратиться в убежище для международных террористов. Несмотря на разногласия по поводу подхода, официальные лица США отметили, что Пекин и Москва еще официально не признали радикалов, которые сейчас работают над формированием правительства. Обе страны также недавно приняли резолюцию Совета Безопасности ООН, которая отражала цели политики США, включая требование не использовать территорию Афганистана для поддержки терроризма, призывы предоставить гуманитарным работникам беспрепятственный доступ к населению, формулировки важности отстаивания прав человека для женщин и меньшинств и стремления к «инклюзивному, согласованному политическому урегулированию» с ключевыми афганскими группами населения.

Администрация Байдена скоро столкнется с трудным испытанием на готовность оказывать давление на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В сентябре Совет Безопасности ООН должен будет продлить действие приостановки санкций, благодаря которым высокопоставленные лидеры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогут посетить Доху и столицы других стран, чтобы участвовать в мирных переговорах с бывшим правительством. В начале августа, когда радикалы начали крупное военное наступление, Джеффри ДеЛаурентис, старший советник по особым политическим вопросам миссии США при Организации Объединенных Наций, предупредил, что Соединенные Штаты «не согласятся с военным захватом Афганистана или возвращением исламского эмирата талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Кроме того, любая угроза стабильности и безопасности Афганистана повлияет на решение совета о продлении срока приостановки санкций.

Но поскольку «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует большую часть страны, а Соединенные Штаты перемещают свою дипломатическую делегацию в Доху, довод в пользу восстановления действия санкций противоречит интересам Соединенных Штатов в поддержании контактов с руководством радикального движения.

Армия США Steven Hitchcock

Госсекретарь США Энтони Блинкен во многом опирался на многостороннюю дипломатию для оказания давления на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы они выполнили свои обязательства, включая получение разрешения афганцами и иностранными гражданами на то, чтобы свободно покидать страну после выхода Соединенных Штатов. В последние недели Блинкен провел серию телефонных звонков и виртуальных встреч со своими коллегами из НАТО, стран «Большой семерки» и других зарубежных стран, чтобы попытаться скоординировать действия международного сообщества.

Тем не менее, как отметил бывший сотрудник ООН в Афганистане Скотт Смит, который в настоящее время является старшим экспертом по афганскому мирному процессу в Институте мира США, несмотря на все разговоры о важности дипломатии, Вашингтон так и не провел каких-либо серьезных переговоров, за исключением координации эвакуации из Афганистана. США пытались поиграть мускулами: в августе министерство финансов США заморозило миллиарды долларов афганского правительства, которые в настоящее время находятся в Федеральной резервной системе США.

Решение заморозить активы центрального банка Афганистана грозит «афганской экономике крахом», сказал Смит, поскольку из-за него радикалы не смогут выплачивать зарплаты госслужащим или принимать участие в международной торговле. Более того, такой шаг способствует росту инфляции. По словам эксперта, Соединенные Штаты могут использовать рычаги давления на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только в том случае, если Вашингтон готов отдавать и получать.

«Несмотря на все эти разговоры о дипломатии, такого диалога не происходит», — сказал он. — Без переговоров нет рычагов воздействия».

Официальные лица США заявляют, что они занимают выжидательную позицию в отношениях с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Наши отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут определяться их действиями, а не тем, что они говорят», — заявила Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам, на пресс-конференции 1 сентября, отвечая на вопрос о признании правительства радикалов.

«Я думаю, нам нужно посмотреть, как они соблюдают свои обязательства и стандарты, установленные [Советом Безопасности ООН], прежде чем мы сделаем в этом направлении значительные шаги», — подчеркнула она.

Совбез ООН Freeweibo.com

Нуланд добавила, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «может многое выиграть, если сможет управлять Афганистаном совсем, совсем по-другому, чем в прошлый раз, когда они были у власти».

Тем не менее многие критики по-прежнему скептически относятся к тому, что можно верить в выполнение «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хоть какого-либо из своих обещаний.

Так, по словам Карла Индерфурта, который вел переговоры США с радикалами во время правления Билла Клинтона, США занимаются «дипломатией заблуждений». Он подчеркнул, что не хочет выпячивать то, что обозначенная им прежде позиция оказалась правильной, но напомнил, что любой, кто считал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не станут восстанавливать исламский эмират, попросту обманывал себя.

«Теперь мы видим истинное лицо «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их действия демонстрируют, что у них нет желания добиваться мирного политического урегулирования. Их действия показывают, что они намерены захватить власть в стране и вернуть ее под власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил Индерфурт.

«Они не собираются делиться властью, и я не думаю, что им действительно есть дело до всех рычагов, которые, как мы говорим, у нас есть: признание, легитимность, авторитет, иностранная помощь, исключение их из санкционного списка ООН. Я не думаю, что им все равно. Этим они займутся позже. Сейчас они добились военной победы», — заметил он.

ООН также пытается понять, как ей вести себя с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и, вероятно, подождет, прежде чем разработать более широкую дипломатическую стратегию для Афганистана, тем более что Китай и Россия — постоянные члены Совета Безопасности — выбрали более примирительный подход.

«Китай и Россия определенно сигнализируют о том, что они не согласятся с принудительным подходом к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — обратил внимание Ричард Гоуэн, эксперт Международной кризисной группы ООН.

«В конце концов, китайцы и русские не собираются приносить свои отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в жертву озабоченности западных государств по поводу прав человека в Афганистане. Они будут делать все, что они считают необходимым, чтобы прилегающие к ним территории оставались стабильными», — добавил он.

Российская военная база в Таджикистане Mil.ru

Практически все остальные страны эвакуировали свой дипломатический персонал из Афганистана, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приблизились к Кабулу, но и Китай, и Россия сохранили свои посольства открытыми, что является явным символом того, что обе страны изучают способы извлечь выгоду из поражения США и ищут пути взаимодействия с победителями-талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тем временем администрация Байдена откроет новый дипломатический офис для Афганистана в Дохе примерно в 1,2 тыс. миль от Кабула, чтобы поддерживать связь с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пока они будут формировать новое правительство, и чтобы помочь в оформлении виз для афганцев, все еще пытающихся покинуть страну. Опытные американские дипломаты признают, что противодействовать всё большему влиянию Китая и России в Афганистане будет чрезвычайно сложно издалека без постоянного дипломатического присутствия США в стране, чтобы проводить встречи с местными жителями или осуществлять иные рутинные аспекты дипломатии.

В то же время Пекин и Москва используют сокрушительное поражение США в Афганистане после 20 лет войны как пропагандистский таран против Вашингтона.

«Мораль этой истории такова: не помогайте Америке», — написала в Twitter Маргарита Симоньян, главный редактор одного из ведущих государственных СМИ России RT. — Они тебя просто поматросят и бросят».

Global Times — один из самых известных пропагандистских рупоров Китая — опубликовала статьи, в которых победа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) описывалась как «крупный провал экспансии западной цивилизации».

Представитель Госдепартамента США отверг аргументы, исходящие из Москвы и Пекина.

«Ничто из того, что произошло в Афганистане, не ослабляет нашу решимость делать все необходимое для защиты наших интересов, реализации наших давних договорных союзов и защиты американского народа», — сказал пресс-секретарь.

«Также прискорбно, что [китайские] и российские государственные СМИ используют человеческие страдания в Афганистане для критики США», — добавил пресс-секретарь. — Ответственные державы так не поступают».

Воскресный базар в Хотане. Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР

Тем не менее некоторые эксперты полагают, что злорадство в Москве и Пекине будет недолгим, поскольку региональные державы готовятся к неопределенному будущему и потенциальному появлению новых террористических группировок из хаоса.

«Россия и Китай пытаются нажиться на неудаче США в Афганистане», — отметила Лиза Кертис, эксперт Центра новой американской безопасности и бывший высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности США. — Но я думаю, что, как только пыль уляжется и они осознают, какую важную роль сыграли силы США в сдерживании террористических угроз из Афганистана, они начнут серьезно беспокоиться».