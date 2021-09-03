Ленинградская область, 3 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Ленинградской области после тушения горящей машины на заднем сиденье нашли обгоревшее тело мужчины. Хозяин машины погиб, заснув в автомобиле после встречи с другом, сообщил ИА REGNUM 3 сентября источник в правоохранительных органах.

Jason Bolonski Горящий автомобиль

Несчастный случай произошел 2 сентября в деревне Лосево Приозерского района Ленинградской области. Тело 26-летнего жителя Светогорска было обнаружено после того, как пожарные потушили горящую «Ниву».

Как выяснилось погибший — хозяин автомобиля, незадолго до гибели он встретился с другом, с которым выпивал, около 11:00 мск отвёз его домой и уехал.

Как предполагает следствие, потерпевший курил на заднем сиденье и заснул, не потушив сигарету. В результате чего произошло возгорание автомобиля.

«Обстоятельства произошедшего и точные причины смерти устанавливаются. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки», — отметил собеседник агентства.