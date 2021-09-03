Оренбург, 3 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Оренбургской области сделали штормовое предупреждение. На территории региона ожидается сильный ветер, сообщает областное ГУ МЧС.

Галина Жолонковская Ветер

По данным гидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 3 сентября в области будет бушевать непогода. Порывы ветра в центральных и восточных районах Оренбуржья могут достигнуть 27 метров в секунду.

На западе региона прогнозируют сильный дождь и грозу. Оренбуржцам рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния в период шквалистого ветра.