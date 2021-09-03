Владивосток, 3 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Трехсторонний меморандум о строительстве семейного медицинского центра первичного звена в Приморье подписан на площадке VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке 3 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Площадь медицинского центра составит не менее 10 тыс. кв. метров, а производственная мощность — 600 посещений в смену.

«Планируется, что это будет Центр семейной медицины для оказания всего комплекса первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. Несмотря на то, что центр будет являться частной структурой, поскольку это инвестиционный проект бизнеса, обслуживание населения в нем будет бесплатным — по полису ОМС», — прокомментировали в правительстве Приморья.

Отмечается, что предварительно согласована возможность строительства медцентра в Находке либо в Большом Камне.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании VI Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября объявил о запуске программы по обновлению городов Дальнего Востока, которая должна задать новые векторы развития.