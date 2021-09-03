Минск, , 10:23 — REGNUM Направленные на борьбу с нелегальной миграцией меры Литвы, Латвии и Польши, такие как строительство забора на границе указанных стран с Белоруссией, больше рассчитаны на внимание СМИ, чем на решение этой проблемы. Об этом 3 сентября заявил заместитель председателя белорусского государственного пограничного комитета Роман Подлинев.

Граница

Как отметил в интервью РИА Новости Подлинев, решение указанного вопроса может быть только за счет соблюдения Евросоюзом (ЕС) всех формальных процедур, которые закреплены на международном и внутреннем европейском правовом уровне.

«Мы следим за этой ситуацией и не понимаем действия правоохранителей сопредельных стран ЕС: они нарушают всё, что только можно нарушить. Предпринимаемые ими меры в большей степени направлены на публичную сферу и освещение в СМИ, чем на реальное повышение эффективности охраны границы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что обвинения стран Запада в адрес официального Минска надуманы — в том числе по проблеме миграционного кризиса.