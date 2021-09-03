Москва, 3 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Северный ветер на фоне низкой для начала сентября температуры воздуха может испортить портить планы и настроение жителям Москвы в предстоящие выходные дни — 4 и 5 сентября, передают «Метеоновости».

ИА REGNUM Осень

В субботу арктический циклон принесет в столичный регион холодный воздух. Нночью ожидается до +8… +10 днем не выше +6… +8 °С. Начавшийся ночью дождь, будет идти 4 сентября весь день.

В воскресеньехарактер погоды начнет меняться только к вечеру, стремясь вернуться к климатической норме. Температура воздуха сохранится в рамках +6… +8°С. Периодически в течение дня будут прохладные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, заморозки ожидаются в Московской области в ночь на пятницу, 3 сентября.

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