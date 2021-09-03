Петрозаводск, 3 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Акционерное общество «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» объявило открытый конкурс, по результатам которого будет выбран исполнитель на глубокую модернизацию производственных мощностей предприятия. Итоги тендера с начальной ценой более 3,1 млрд рублей подведут после 27 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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Максимальная цена контракта — 3 110 510 000 рублей. Также предусмотрен аванс в размере 30,34% и обеспечение исполнения контракта — 943 728 734 рубля.

Победитель тендера должен будет выполнить оговоренный размер работ до 31 июля 2024 года.

Источник финансирования контракта — федеральный бюджет в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Напомним, завод был основан в Петрозаводске в 2002 году на базе мощностей Беломорско-Онежского пароходства, ведущего свою историю с 1944 года. В конце 2014 года имущество ранее обанкроченного предприятия передали в госсобственность. ФГУП «Росморпорт» на сегодня развивает на нём собственный проект.