Сеул, 3 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. На высоте Пэкмагочжи, расположенной в южнокорейском уезде Чхольвон провинции Канвондо, 3 сентября состоялась торжественная церемония в честь начала раскопок в районе демилитаризованной зоны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Две Кореи

«В годы Корейской войны на высоте Пэкмагочжи наши войны сражались до последнего. Мы приложим все усилия для того, чтобы найти и воздать почести всем героям, которые ещё остаются не найденными», — сказал начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи генерал Нам Ён Син.

На высоте Пэкмагочжи с 6 по 15 октября 1952 года велись ожесточённые бои, в результате которых погибли и пропали без вести порядка 960 военнослужащих. Среди них были не только южнокорейские военные, но и солдаты из США, Бельгии и Люксембурга.

Известно, что с апреля 2019 года по июнь 2021 года в ходе раскопок на высоте Хвасальмори южнокорейским военным удалось найти 3092 фрагментов останков погибших и 101 816 различных предметов, принадлежавшим военным.