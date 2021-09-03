Владивосток, 3 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании VI Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября объявил о запуске программы по обновлению городов Дальнего Востока, которая должна задать новые векторы развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дальневосточные населённые пункты должны стать городами, где в центре внимания будет человек и его потребности, уверен президент.

При реализации проектов по обновлению городов будут использоваться имеющиеся механизмы поддержки — инфраструктурные бюджетные кредиты и средства Фонда национального благосостояния.

Программы развития для каждого города необходимо разработать в течении двух лет и первые из них Владимир Путин поручил утвердить уже на следующем ВЭФ во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, на Курильских островах начнёт действовать преференциальный режим почти для всех компаний, которые ведут там деятельность. Об этом 3 сентября заявил на пленарном заседании VI Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин.