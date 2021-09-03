Донецк , Ростовская область, 3 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту образовавшейся задолженности по заработной плате перед сотрудниками компании «Донсталь». Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

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В ходе прокурорской проверки установлено, что на предприятии, которое занимается производством чугуна, стали и ферросплавов, имеется задолженность по зарплате перед 23 работниками. Сумма долга превысила 600 тыс. рублей.

Руководителю внесено представление, возбуждено административное дело о нарушении трудового законодательства. Возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы.