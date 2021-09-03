Тутаев, Ярославская область, 3 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Ярославской области полицейские завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, жертвой которого стал житель Тутаева. Об этом сообщает региональное УМВД.

УМВД России по Ярославской области

Обвиняемый воспользовался пристрастием потерпевшего к алкоголю и тайно оформил на него кредит.

«Следствием установлено, что 01 апреля 2021 обвиняемый встретил на улице своего знакомого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Тот попросил съездить с ним в банк, чтобы забрать выпущенную на его имя банковскую карту. Они вместе поехали в банк. После того, как знакомый получил в банке свою банковскую карту, обвиняемый, воспользовавшись, тем, что знакомый находился в состоянии сильного опьянения, забрал у него документы и сим-карту и незаконно оформил кредит на его имя в сумме 113 тысяч рублей», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Воспользовавшись «мобильным банком», мошенник перевёл деньги на свою карту, а затем и снял их. Впоследствии потерпевший узнал о кредите, оформленном без его ведома и обратился в полицию.

Установить мошенника не составило труда и вскоре он признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.