Киев, , 10:17 — REGNUM На Украине в принципе невозможен авторитарный режим, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета в США.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявление приводит 3 сентября пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Зеленского спросили, не боится ли он, убив «дракона», сам стать «драконом» (авторитарным лидером).

«Украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы что не хотел, кто бы себе что не придумал, «дракон» появиться в Украине не сможет. Крылья подрежут», — прокомментировал президент Украины.

Напомним — несмотря на то, что формально на Украине сейчас парламентско-президентская республика, все рычаги управления находятся в руках президента Зеленского. В этой связи многие эксперты заявляли о монополизации власти главой украинского государства, причём в гораздо большей степени, чем это было в период президентства Виктора Януковича.