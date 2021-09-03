Нью-Дели, 3 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Компания Tata Motors вывела на индийский рынок модернизированный субкомпактный электроседан Tigor EV. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Tata Motors Tata Tigor EV

Производство актуальных моделей семейства Tigor началось в 2019 году. В основе нового автомобиля лежит актуальная бензиновая модель Tigor.

Длина электрокара равна четырём метрам. Таким образом, он оказался крупнее российского хетчбэка Lada Granta.

В движение новинку приводит электромотор и трансмиссия Zitron EV. Максимальная производительность силовой установки автомобиля составляет 75 л. с. (170 Нм). С таким мотором время разгона с нуля до 60 км/ч составляет 5,7 с.

Силовой агрегат питает литий-ионная батарея ёмкостью 26 кВт-ч, которая позволяет на одном заряде проехать 306 км.

Ранее хэтчбек Tata Tigor получил четыре звезды от Global NCAP после краш-тестов для взрослых и детей.

Читайте также: Новый электрокар Tata Tigor EV представлен в Индии