Джакарта, , 10:13 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял с почетным визитом государственного министра внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Тани бин Ахмед Аль-Зейуди, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Президент отметил, что во время пандемии организовать выезд за границу непросто. Визит имеет стратегическое значение и отражает приверженность двух стран увеличению торговли.

На встрече Джоко Видодо поприветствовал запуск соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии надеется, что Объединенные Арабские Эмираты станут основным инвестиционным партнером Индонезии.

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