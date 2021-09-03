Министр внешней торговли ОАЭ прибыл в Индонезию
Джакарта, 3 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо принял с почетным визитом государственного министра внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Тани бин Ахмед Аль-Зейуди, сообщает Kompas.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Индонезия
Президент отметил, что во время пандемии организовать выезд за границу непросто. Визит имеет стратегическое значение и отражает приверженность двух стран увеличению торговли.
На встрече Джоко Видодо поприветствовал запуск соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и ОАЭ.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии надеется, что Объединенные Арабские Эмираты станут основным инвестиционным партнером Индонезии.