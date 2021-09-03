Екатеринбург, 3 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 3 сентября резко повысился уровень загрязнения воздуха, сообщается на сайте международного сервиса IQAir.

Смог

Согласно данной информации, концентрация пыли в воздухе города превысила норму в шесть раз. Главным загрязнителем стала тонкодисперсная пыль. Уровень концентрации пыли в воздухе — выше показателей, рекомендуемых ВОЗ.

Отметим, в Свердловской области действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжают гореть лесные пожары.