Концентрация пыли в воздухе Екатеринбурга превысила норму в шесть раз
Екатеринбург, 3 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 3 сентября резко повысился уровень загрязнения воздуха, сообщается на сайте международного сервиса IQAir.
Смог
Согласно данной информации, концентрация пыли в воздухе города превысила норму в шесть раз. Главным загрязнителем стала тонкодисперсная пыль. Уровень концентрации пыли в воздухе — выше показателей, рекомендуемых ВОЗ.
Отметим, в Свердловской области действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжают гореть лесные пожары.