Москва, 3 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Турция ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе не сможет заменить Китай в качестве основного импортера российского продовольствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявил директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. Так он прокомментировал информацию о том, что Турция серьезно нарастила поставки российской еды, в то время как Китай их понизил.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«То, что в июне-июле Китай был на первом месте по импорту продовольствия из России, а сейчас опустился на второе-третье место — вопрос волатильности рынка, — сказал Тихонов. — Тревожиться из-за снижения оборота нет серьезных причин. Россия сумела зайти на китайский рынок, куда Россию долгое время не пускали. Общие границы, удобная логистика и инфраструктурные проекты в дальневосточных регионах способствуют тому, что в итоге мы станем для Китая долгосрочными и надежными поставщиками продовольствия».

Что касается Турции, то, как полагает Тихонов, она не сможет ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе заменить Китай.

«Просто потому, что потребление Турции и Китая несравнимо ни по объемам населения, ни по потенциальному рынку, ни по диапазону поставок нашего продовольствия. Потенциал Турции в отношении импорта достаточно небольшой, и он, по всей видимости, достиг потолка потребления», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, дальневосточные регионы будут наращивать экспорт сельскохозяйственных товаров в Китай.