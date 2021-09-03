Тбилиси, , 10:12 — REGNUM Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария за месяц до выборов в органы местного самоуправления вызвал на дебаты председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе и лидера самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Никанора Мелию. Своё заявление Гахария сделал 2 сентября в соцсети Facebook.

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«Я вызываю Каху Каладзе и Никанора Мелия на дебаты в любом формате», — написал экс-премьер-министр.

Он также заявил, что «Мечта», стремясь удержать власть, стала в своих действиях походить на ЕНД, которая была руководящей политсилой, когда пост президента Грузии занимал Михаил Саакашвили. Перед этим Гарибашвили объявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах мэра Тбилиси.

Напомним, Гахария ушёл с поста премьер-министра и из «Грузинской мечты» в феврале, когда в стране проходили массовые протесты оппозиции. Своё решение он объяснил тем, что не согласен с арестом Мелии, который отказывался вносить назначенный судом залог. В мае Гахария объявил о создании своей партии «За Грузию», в которую начали переходить члены «Мечты».

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