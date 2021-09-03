Ханты-Мансийск, 3 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (33 случая), сообщает 3 сентября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 152 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 3 сентября в Югре зарегистрирован 71 001 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 67 330 человек, 1068 пациентов с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).