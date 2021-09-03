Колпино, Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга) родители забыли забрать из детского сада трехлетнюю дочь, ребенка передали под присмотр врачей, сообщил ИА REGNUM 3 сентября источник в правоохранительных органах.

(сс) Vlynn Плачущий ребенок

В полицию Колпинского района Санкт-Петербурга обратилась воспитательница одного из детских садов района. Женщина рассказала, что до самого закрытия учреждения никто из родителей не пришел за трёхлетней девочкой. Дозвониться до матери и отца ей также не удалось.

«Девочка 2018 года рождения передана в детскую городскую больницу №22. Родители пока не найдены», — сообщил ИА REGNUM собеседник агентства.

Как сообщает издание «Фонтанка», семья у девочки полная, у нее есть 36-летняя мама и 25-летний папа. На учете в органах ПДН семья не состоит, однако оба родителя попадали в поле зрения полиции. Женщина летом прошлого года привлекалась за мелкое хулиганство, а у отца есть приводы за кражу и угрозу убийством, а также многочисленные протоколы за мелкое хулиганство.