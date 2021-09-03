Кемерово, 3 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Врачи Кузбасского гепатологического центра больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского выполнили трансплантацию печени, внутри которой находился главный магистральный сосуд. Об этом сообщил минздрав региона.

Министерство здравоохранения Кузбасса Операция по пересадке печени

«Операция по пересадке печени длилась более восьми часов. Сложность заключалась в том, что поврежденный орган охватывал нижнюю полую вену и печеночные вены. Таким образом, главный магистральный сосуд находился внутри поврежденного органа и препятствовал его удалению», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что в настоящее время донорская печень восстановила свою функцию, отторжения не отмечается. 42-летний пациент находится под пристальным наблюдением врачей.