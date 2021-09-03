Абакан, 3 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Вакцинация от COVID-19 в Хакасии проходит в штатном режиме, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве здравоохранения.

Yarregion.ru Вакцинация

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По данным ведомства, в регионе имеется запас вакцины на 2,5 месяца. В Хакасии представлены все четыре препарата: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Ковивак» и «Вектор».

По состоянию на 3 сентября в республике от коронавирусной инфекции привиты 164 805 человек. Получили обе дозы препарата и завершили вакцинацию 148 609 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии выявили 18 182 случая COVID-19.