Пермь, 3 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подверг критике глав муниципальных образований региона за то, что они игнорируют инициативу по открытию социальных кинозалов, сообщает пресс-службе краевой администрации.

Permkrai.ru Проект «Социальный кинозал»

Дмитрий Махонин раскритиковал подчиненных, которые не понимают, что социальные кинозалы — нужная инициатива, которая помогает повысить качество жизни в территориях. В частности, в 2021 году на создание центров кино не заявились Александровский, Еловский, Кочевский, Кудымкарский, Суксунский и Частинский округа. «Считаю недопустимым, что вы не участвуете в таких важных социальных проектах», — заявил губернатор главам этих муниципальных образований.

Стоит отметить, сейчас в Пермском крае работает 94 социальных кинозала. Реализация проектов по созданию таких киноцентров продолжится до 2024 года.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что проект «Социальный кинозал» — во многом уникальный для России. В Прикамье он реализуется с 2019 года.

«Считаю, что это востребованная услуга. За неполных три года созданные нами кинозалы посетили более 200 тыс. человек. Особенно важно, что эта возможность появилась у жителей сельской местности и малых городов. Такие киноцентры на местах являются значимым ресурсом для того чтобы говорить о существующих в обществе проблемах, обсуждать острые социальные явления. Причем не только общероссийского или регионального масштаба. Главы территорий при грамотном подходе могут использовать социальные кинозалы для рассмотрения местных вопросов, в том числе доносить до населения свою позицию», — сказал губернатор.

Глава минкультуры региона Вячеслав Торчинский заострил внимание, что реализация проекта не подразумевает какую-либо финансовую нагрузку на местные бюджеты. Финансирование полностью осуществляется за счет краевой казны.

В 2022—2024 годы в регионе планируют дополнительно открыть 90 социальных кинозалов. Отбор заявок от муниципальных образований на их обустройство начнется в конце октября

«Призываю глав всех территорий, в особенности тех, кто еще не принял участие в проекте, оповестить о своем желании открыть кинозал», — сказал министр.