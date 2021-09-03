Саратов, 3 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Саратовской области с начала года через службы занятости населения трудоустроили 52,5 тыс. человек. Численность безработных снизилась в 3,1 раза. По информации регионального минтруда, на 2 сентября на учете в центрах занятости стоят около 11,4 тыс. человек.

Yarreg.ru Центр Службы занятости

Также отмечается снижение уровня общей безработицы. С января по июль этот показатель снизился с 6,1% до 4,3%. В настоящее время более 14 тыс. саратовских работодателей зарегистрированы на единой цифровой платформе «Работа в России», где размещено 32 тыс. вакансий. Наиболее востребованными на областном рынке труда являются врачи и средний медперсонал, водители автомобиля, слесари и подсобные рабочие, продавцы продовольственных товаров, инженеры.

ИА REGNUM напоминает, уровень безработицы в России в июле 2021 года снизился до 4,5% от экономически активного населения, что является самым низким показателем с осени 2019 года.

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