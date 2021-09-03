Владивосток, 3 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 сентября в своём выступлении на пленарном заседании VI Восточного экономического форума во Владивостоке уделил внимание системе среднего и высшего образования на Дальнем Востоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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«Запланировано капитально отремонтировать больше тысячи школ, ввести 21 500 новых учебных мест. Число выпускников растёт в школах, но многие уезжают учиться в другие регионы и уже не возвращаются — нужно повысить доступность и качество жизни, образования дальневосточников. Предлагаю в следующем году в Хабаровске провести национальной конкурс профессионального мастерства, что даст определенный импульс.

В последующих годах продолжим наращивать количество бюджетных мест в вузах. Необходимо обновлять программы обучения, шире привлекать квалифицированных педагогов, ученых. Дальневосточный федеральный университет должен соответствовать самым высоким международным стандартам и войти в число ведущих мировых вузов», — сказал глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 3 сентября выступил на пленарной сессии VI Восточного экономического форума во Владивостоке и подробно изложил потенциал Дальнего Востока, перечислил не только множественные достижения в социально-экономическом развитии, экологии, но и обозначил долгосрочные перспективы, стратегию развития регионов.