Москва, , 10:22 — REGNUM Слова члена Палаты представителей США от штата Огайо, сопредседателя украинского кокуса Марси Каптур на церемонии вручения президенту Украины Владимиру Зеленскому книги о черепно-мозговых травмах вызывают беспокойство. Не исключено, что конгрессмен сама осталась без полезного издания, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 сентября в своём телеграм-канале.

Владимир Зеленский во время визита в США President.gov.ua

«Она хоть не свой экземпляр президенту Украины подарила? Волнуюсь», — отметила Захарова.

Так представитель российской дипломатии прокомментировала заявление Каптур, в котором конгрессмен выразила надежду, что Европа вместе с США поможет Украине стать энергетически независимой.

«Насколько я понимаю, газ, который идёт по этому трубопроводу, очень грязный», — приводит Захарова слова Каптур о газопроводе «Северный поток — 2», против запуска которого выступают и Киев, и Вашингтон.

Каптур заявила, что надеется на обложение российского газа высокими налогами, и на то, что США найдут другие способы, как помочь Киеву выйти из-под энергетической зависимости.

Как сообщало ИА REGNUM, украинскому президенту Владимиру Зеленскому в ходе его визита в США преподнесли медицинскую книгу «Лёгкая черепно-мозговая травма».

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