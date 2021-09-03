Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Петербурге за январь-июнь 2021 года родилось 25 837 детей. Это на 236 младенцев больше, чем за январь-июнь 2020 года. В расчете на 1000 человек населения рождаемость в Петербурге увеличилась на 2,1%, сообщил Петростат.

StockSnap Младенец

Напомним, смертность в Петербурге в январе-июне 2021 года увеличилась на 18,7%, превысив рождаемость в 1,6 раза (для сравнения — в январе-июне 2020 г. — в 1,3 раза).

Число зарегистрированных в Петербурге браков, по сравнению с январем-июнем 2020 года, за первое полугодие текущего года увеличилось на 39,6%, всего в городе было создано 19 680 новых семей.

Число разводов за тот же период составило 12 873, увеличившись в полтора раза по отношению к первому полугодию 2020 года.

Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 июля 2021 года составила 5379,9 тыс. человек, уменьшившись с начала года на 4,4 тыс. человек (0,1%).