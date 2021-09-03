Майкоп, 3 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Ремонт сразу четырёх участков автодорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» ведется в этом году в Шовгеновском районе Республики Адыгея, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Фото Алексея Гусева Ремонт дороги к аулу Хакуринохабль

В настоящее время основные работы ведутся по ремонту покрытия проезжей части на участке автомобильной дороги Подъезд к аулу Хакуринохабль, протяженность участка — 3,8 км.

«Надо сказать, что региональная дорога одновременно является центральной улицей населенного пункта, тем важнее создание качественного дорожного покрытия — подъезда к основным социальным объектам а. Хакуринохабль», — рассказал представитель «Адыгеяавтодор» Роман Верзунов.

Также в ближайшие дни работы планируется начать на следующем участке автомобильной дороги регионального значения Хакуринохабль — Пшизов общей протяженностью два километра. Всего по Шовгеновскому району в 2021 году запланирован ремонт 10,96 км дорог регионального значения.

Реализация планов по ремонту дорог находится на постоянном контроле главы региона, секретаря местного отделения ВПП «Единая Россия» Мурата Кумпилова. Отдельное внимание в регионе обращают на сельские дороги, ведущие к центрам производства сельхозпродукции, социальным объектам в районах.