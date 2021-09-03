Варшава, 3 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В польском Вроцлаве в полицейском участке скончался 25-летний гражданин Украины. Это произошло после его задержания стражами порядка и направления в вытрезвитель. Возбуждено уголовное дело по статье о непредумышленном доведение до смерти, но обвинения в адрес полицейских пока не предъявлены. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил пресс-секретарь местной прокуратуры Томаш Орепук.

(сс) valakirka Полиция

«Прокуратура ожидает результаты судмедэкспертизы, в которой будут указаны причины смерти гражданина Украины. Также ожидаем результаты аудиовизуальной экспертизы по вопросу правомерности действий полицейских. Без этих экспертиз прокуратура не может делать выводы. Пока возбуждено дело о непредумышленном доведении до смерти, но оно может быть переквалифицировано, если вскроются новые обстоятельства», — отметил Орепук.

В то же время по данным местных журналистов, которые, как они утверждают, получили доступ к видеозаписи с задержанием украинского гражданина, польские полицейские применили к мужчине чрезмерную физическую силу, что и стало причиной смерти молодого человека.

Дело о смерти 25-летнего гражданина Украины находится под контролем Посольства Украины в Польше и Генконсульсва Украины в Кракове.