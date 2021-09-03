Москва, 3 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Жители России жалуются на нехватку жизненно важного противосудорожного препарата «Суксилеп» (этосуксимид) производства Мите ГМБХ Арцнаймиттел (ФРГ), сообщает РБК со ссылкой на благотворительные фонды «Предание» и «Верное направление».

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Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств и используется для купирования приступов абсансной эпилепсии у детей.

По словам врача-эпилептолога клиники «Рассвет» Ирины Пронькиновой, данное лекарство дает меньше побочных эффектов, чем другие препараты, а пропуск приема ведет к увеличению или возобновлению приступов эпилепсии.

По данным издания, препарат перестали получать десятки семей. К настоящему моменту в фонды поступило 192 обращения о потребности в этом препарате.

Информацию о дефиците «Суксилепа» направлена в Министерство промышленности и торговли для принятия мер и обеспечения граждан лекарством.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования аналитической компании RNC Pharma, в июле производство лекарств в России в натуральном выражении за первые пять месяцев 2021 года сократилось на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Согласно этим данным, российские фармацевтические компании выпустили в период с января по май текущего года 1,7 млрд упаковок, что является самым низким показателем с 2018 года, когда за этот же период было выпущено 1,6 млрд упаковок.

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