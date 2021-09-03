Новосибирск, 3 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании с руководителями сельскохозяйственных предприятий Сузунского района сегодня, 3 сентября, оценил ситуацию в сельском хозяйстве как достаточно устойчивую. По его словам, «это связано не только с благоприятными погодными условиями и с позитивными ценами».

Nstrumenttorg.ru Зерно

«Все наши усилия, которые мы прикладывали в последние годы по донастройке системы господдержки, по акцентам на повышение эффективности, обновление технологий и техники — эти усилия дают реальный результат. Все эти решения и меры поддержки остаются в силе. Приоритет — средним и малым формам хозяйствования», — сказал он.

По официальным данным, в Новосибирской области в 2021 году вся посевная площадь составила 2 млн 306 тыс. га, или 100,5% к плану (+40 тыс. га к 2020 году). Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 1 млн 496,7 тыс. га, или 100,2% к плану. Картофель и овощи посажены на площади 3488 га, или 106,6% к плану.

На сегодняшний день сельхозтоваропроизводители области обмолотили зерновые и зернобобовые культуры на площади 421 тыс. га — 28% от уборочной площади. Первый миллион тонн был намолочен 31 августа, прогноз — более 3 миллионов тонн.