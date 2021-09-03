Москва, 3 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Европейцы ожидали снижения цен на газ в течение всего лета, однако осень для них началась на рекордной отметке $640 долларов за одну тысячу кубометров, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

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«Сегодня для наших западных друзей и партнеров на континенте объективных причин для снижения цен на российское голубое топливо нет.

Если Газпром лишь немногим увеличит поставки газа через «Северный поток — 2» в ноябре, то о стабилизации рынка вряд ли можно говорить даже до конца 2021 года.

Европейские спекулянты серьезно промахнулись. Еще в первой половине лета они распродавали газ в своих хранилищах, фиксируя серьезную прибыль.

Но энергопотоки, в первую очередь СПГ, обошли континент и нацелились на Азию, где цены еще почти на 10% выше. В среднесрочной перспективе никаких угроз российским производителям не просматривается.

С начала января 2021 года на Московской бирже капитализация Газпрома взлетела почти на 40%, вчера к вечеру она превысила $100 млрд. Ведущие мировые и российские инвестиционные компании видят у газового гиганта серьезный горизонт роста до конца следующего года.

Американский и любой другой сланец не сможет оперативно удовлетворить растущие потребности европейского рынка, он не под рукой потребителей, да и стоит как минимум на 5%-10% дороже российского трубопроводного газа.

По сути, на энергетическом рынке ЕС для российского бизнеса остается только один риск — ухудшение регуляторных условий работы на нем. Из-за третьего энергопакета, который можно рассматривать как квазисанкции ЕС в адрес России, труба Газпрома остается полупустой.

Было бы логично наполнить вторую нить трубопровода газом от других российских поставщиков, например, «Роснефти» и «Новатэка», — считает экономист.

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