Владивосток, 3 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Минвостокразвития, правительство Хабаровского края и корпорация «ВЭБ.РФ» подписали документ о создании Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления на территории Хабаровского края. Соглашение было подписано «на полях» Восточного экономического форума.

Дарья Иванова ИА REGNUM Детский лагерь

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В церемонии подписания по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства с использованием процедуры «Дальневосточной концессии». Концедентом стали власти Хабаровского края.

В рамках проекта планируется создать ряд жилых корпусов, а также спортивный, административный, образовательный и оздоровительный блоки. Ожидается, что строительство завершится в 2024 году.