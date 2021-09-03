Челябинск, 3 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Челябинской области начинается вакцинация населения от грипп. Об этом сообщает областной минздрав.

torange.biz Грипп

Гражданам предложено три препарата: «Совигрипп», «ФЛЮ-М» и «Ультрикс». Вакцина поступает в медорганизации региона.

В минздраве напоминают, что делать прививку от гриппа нельзя между первой и второй прививками от COVID-19. Кроме того, после завершения вакцинации от коронавируса должно пройти не менее 30 дней.