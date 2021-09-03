Кишинёв, , 09:57 — REGNUM Экс-президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин уходит с поста председателя партии. Об этом он заявил 2 сентября на телеканале Național 4.

«Думаю, меня правильно поймут территориальные партийные организации коммунистов. Такой долгий срок во главе ПКРМ — это слишком много», — сказал Воронин.

Он заявил о необходимости проводить изменения. Также экс-президент отметил, что сумел ввести партию в парламент перед своим уходом.

Своего преемника Воронин не назвал и сказал, что нового председателя должны будут выбрать на съезде партии. Как он будет проходить, пока неясно, так как в стране действуют карантинные ограничения из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Напомним, во время досрочных выборов в парламент Молдавии, проходивших в июле 2021 года, в блок объединились Партия коммунистов и Партия социалистов. В ходе голосования объединение получило 32 депутатских мандата.