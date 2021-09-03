Воронеж, 3 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Детская заболеваемость COVID-19 в Воронежской области за последние четыре недели выросла сразу на 27%. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, данные на заседании оперативного штаба 2 сентября привёл руководитель управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации главного санврача, за последнюю неделю отмечено снижение доли заболевших среди основной группы взрослого населения. При этом заболеваемость среди жителей старше 65 лет выросла на 14%, а заболеваемость среди детей до 14 лет за прошедшие четыре недели увеличилась на 27%. Среди заболевших, по данным Механтьева, только 35,5% приходится на работающую часть населения, остальные — безработные. Также в регионе отмечен высокий уровень заболеваемости ОРВИ, наибольший прирост заболеваемости зафиксирован у детей в возрасте от семи до 14 лет.

По данным на 2 сентября, в Воронежской области зарегистрировано 119 493 случая заражения коронавирусом, в том числе 467 за сутки. Выздоровели 103 209 человек, скончались 5 117 пациентов.