Курилы сделают территорией с особыми льготами — Путин
Владивосток, 3 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. На Курильских островах начнёт действовать преференциальный режим почти для всех компаний, которые ведут там деятельность. Об этом 3 сентября заявил на пленарном заседании VI Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Владимир Путин также анонсировал введение на Курилах режима свободной таможенной зоны. По его словам, преференциальный режим будет распространяться не на все виды деятельности, кроме работы компаний-посредников, производства подакцизных товаров, добычи и переработки углеводородов и вылова ценных водных биоресурсов. Эти виды деятельности президент назвал и так высокодоходными.
Он подчеркнул, что налоговыми, таможенными и административными преимуществами смогут воспользоваться не только отечественные компании, но и иностранные инвесторы, включая компании из Японии. Президент выразил надежду, что преференциальный режим на Курилах принесёт весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов в таких областях как туризм, марикультура, рыбопереработка.
Следите за развитием событий в трансляции: «ВЭФ-21 и большая поездка Путина на Дальний Восток — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин прилетел во Владивосток 1 сентября. Он участвует в мероприятиях VI Восточного экономического форума, который продлится до 4 сентября.