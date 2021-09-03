Владивосток, 3 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. На Курильских островах начнёт действовать преференциальный режим почти для всех компаний, которые ведут там деятельность. Об этом 3 сентября заявил на пленарном заседании VI Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов — на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога, причём на 10 лет. Подчеркну, речь идёт о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. Для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6% также на 10 лет», — сказал президент.

Владимир Путин также анонсировал введение на Курилах режима свободной таможенной зоны. По его словам, преференциальный режим будет распространяться не на все виды деятельности, кроме работы компаний-посредников, производства подакцизных товаров, добычи и переработки углеводородов и вылова ценных водных биоресурсов. Эти виды деятельности президент назвал и так высокодоходными.

«Ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет проще и удобнее. В рамках этой зоны также не будет взиматься НДС, пока товар не покинет территорию Курил. Именно такой по сути беспрецедентный набор льгот мы создадим на курильских островах», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что налоговыми, таможенными и административными преимуществами смогут воспользоваться не только отечественные компании, но и иностранные инвесторы, включая компании из Японии. Президент выразил надежду, что преференциальный режим на Курилах принесёт весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов в таких областях как туризм, марикультура, рыбопереработка.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин прилетел во Владивосток 1 сентября. Он участвует в мероприятиях VI Восточного экономического форума, который продлится до 4 сентября.