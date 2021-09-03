Грозный, 3 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Села Чечни обеспечат медицинскими кадрами с помощью программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2021 году планируется направить на работу в сельские медучреждения 100 врачей и 30 фельдшеров. Их отбор ведется на конкурсной основе, сообщили в региональном минздраве.

Vic У врача

В настоящее время уже трудоустроены 22 врача и пять работников из числа среднего медицинского персонала.

«В 2021 году в Чеченской Республике по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» планируется трудоустроить 130 человек: 100 врачей и 30 фельдшеров. В настоящее время из запланированных 100 врачей трудоустроены 22 врача, из 30 работников среднего медицинского персонала трудоустроены пять фельдшеров», — сообщила начальник кадровой службы минздрава Малика Дажикаева.

Решившим отправиться на работу в сельскую местность врачам выплачивается по 1 млн рублей, фельдшерам — по 500 тыс. рублей. Напомним, годом ранее в Чечне по данным программам поехали на село 110 врачей и 34 фельдшера.