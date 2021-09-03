Окленд, Новая Зеландия, 3 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Нападение на посетителей супермаркета в Окленде (Новая Зеландия) является террористическим актом. Об этом 3 сентября заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, ее слова приводит The Sydney Morning Herald.

GregorRichardson Джасинда Ардерн

Уточняется, что совершивший нападение был выходцем из Шри-Ланки и находился в поле зрения новозеландских спецслуб с 2016 года.

«Он, очевидно, был сторонником идеологии ИГ (Исламское государство, организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказала она.

При этом Ардерн подчеркнула, что в этом нападении, по ее мнению, виновата не какая-либо религия, а конкретный человек.

При этом премьер-министр Новой Зеландии добавила, что подробная информация о нападавшем в настоящее время не разглашается из-за ведущегося следствия.

Отметим, ранее стало известно, что в результате нападения вооруженного ножом на посетителей супермаркета в Окленде шесть человек были ранены и трое из них пребывают в тяжелом состоянии.