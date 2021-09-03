Москва, 3 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. До окончания строительства проекта «Северный поток — 2» осталось недолго. Об этом ТАСС заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Gazprom.ru Алексей Миллер

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«Совсем недолго [осталось до окончания строительства «Северного потока — 2»]», — сказал Миллер.

Ранее Украина и США выступили против газопровода, назвав его «угрозой европейской энергетической безопасности».