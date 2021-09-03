Москва, , 09:52 — REGNUM 2 сентября в ИА REGNUM прошел круглый стол на тему «Решающий вклад СССР и Китая в Победу над милитаристской Японией». Вместе с российскими участниками в нем приняли участие представители Посольства КНР в Российской Федерации. Все выступающие оказались едины в признании, что именно наши страны стали главными театрами военных действий на Западе и на Востоке Евразийского континента. И внесли главный вклад в Великую Победу, который выделяется своей уникальностью на фоне вклада остальных Объединенных наций, составивших Антигитлеровскую коалицию. СССР и Китай понесли самые тяжелые потери, заплатив самую дорогую и невосполнимую цену за сохранение своей чести, свободы, независимости и территориальной целостности и благодаря массовому героизму, стойкости и самопожертвованию наших народов, спасли мир от фашистского конца истории. Фальсификация событий и пересмотр итогов Второй мировой войны, которые современный Запад в своих конъюнктурных интересах поставил на конвейер, являются покушением на историческую правду и обращены не только в прошлое, но и в настоящее и будущее, лишить которого наших детей и внуков их авторы хотят ради сохранения собственного господства в рамках однополярного миропорядка.

Открывая круглый стол, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров подчеркнул, что праздник победы над милитаристской Японией нам завещали деды и отцы, и поэтому мы непременно добьемся его сохранения в государственном календаре памятных и знаменательных дат, связанных с воинской славой и подвигом во имя Отечества. Победа объединяет народы России и всего бывшего СССР с нашими друзьями и союзниками — Китаем, Монголией, разделенным корейским народом, другими Объединенными нациями, в том числе США и Великобританией, которые на протяжении шести лет вели вооруженную борьбу с японской агрессией в АТР. В своем приветственном слове М. Колеров особо отметил незабываемый подвиг китайского народа, колоссальный масштаб потерь которого свидетельствует о целенаправленном геноциде, который осуществлялся на земле Китая японскими военными преступниками. Главный редактор обратил внимание на то, что далеко не все страны, являющиеся жертвами японской агрессии, сохраняют в наши дни верность исторической памяти. В качестве наглядного примера отступления от принципов совместной антифашистской борьбы, от славных страниц собственной истории, он привел ревизию истории в Монголии. Упоминания о совместной борьбе с СССР в битве с на Халхин-Голе, о японской оккупации Манчжурии и других важнейших военных событиях в АТР по сути вычеркнуты из школьных учебников. Противоположным и при этом показательным примером М. Колеров назвал Южную Корею, в которой даже посредничество «старших» союзников в лице США, старающихся приглушить корейско-японские разногласия, не побудило забыть о преступлениях японской военщины, о чем неизменно говорят проводимые в этой стране социологические исследования.

Предложив участникам почтить память героев, павших в боях Второй мировой войны в АТР минутой молчания, М. Колеров передал слово ведущему круглого стола профессору Анатолию Кошкину. Открывая обмен мнениями, ученый, возглавляющий Научный совет РВИО, обратил внимание на растущее в нашей стране сопротивление попыткам исказить историю борьбы и победы в войне. Примером жесткой реакции на них на официальном уровне он привел недавнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что попытки дискредитации лидера СССР И.В. Сталина огульной критикой его государственной деятельности представляют атаку не только на прошлое и настоящее, но и на будущее. А. Кошкин обратил особое внимание на то, что неотъемлемой частью фальсификации военной истории в АТР является пропаганда якобы ненужности и даже «незаконности» вступления СССР в войну с милитаристской Японией — союзником гитлеровской Германии. Охарактеризовав эти действия японской и западной пропаганды оскорблением памяти павших героев, ученый отметил, что на всех этапах Великой Отечественной войны СССР был вынужден держать на восточных границах группировку, численностью свыше одного миллиона солдат и офицеров. Касаясь наиболее трагических эпизодов войны, он провел параллели между преступными экспериментами в сфере биологического оружия, которые осуществлялись японскими оккупантами в военные годы и современной деятельностью расположенных по всему миру биологических лабораторий США.

Поддержав создание межведомственной комиссии по историческому просвещению как важного инструмента формирования единого подхода к историческим знаниям, а также к предотвращению их фальсификаций, профессор А. Кошкин уже в своем плановом выступлении сосредоточился на проблеме западных и японских спекуляций на атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. И убедительно показал на конкретных документах и примерах, что правящая верхушка японского режима не собиралась из-за этого капитулировать. И попросту скрыла от народа факт ядерных ударов, начав, несмотря на них, формировать из мирных жителей отряды камикадзе, чтобы вести войну «до конца» в случае вторжения союзников на территорию «метрополии». Предложения «цепляющегося за соломинку» японского генералитета поражают своей жестокостью по отношению даже к соотечественникам: одни предлагали положить 20 млн японцев ради того, чтобы избежать поражения, другие, не моргнув глазом, называли цифру в 100 млн. жизней.

А. Кошкин опроверг измышления западных фальсификаторов о том, что японское политическое руководство и военное командование будто бы не знали о вступлении в войну СССР вплоть до августа 1945 года. На самом деле разведка, как и дипломатические источники, предупреждали официальный Токио о подобном развитии событий задолго не только до начала Манчжурской наступательной операции Красной армии, но и до денонсации Москвой советско-японского пакта о ненападении (4 апреля 1945 г.). Рассказал ученый и о готовности японских лидеров уступить СССР в обмен на отказ от наступления в Манчжурии не только Южный Сахалин и Курилы, но и собственно японский северный остров Хоккайдо. Он также раскрыл важные нюансы капитуляции Японии, рассказав о противоречиях императорских эдиктов от 15 и 17 августа. В одном из них необходимость прекращения войны объяснялась атомными бомбардировками; в другом они даже не упоминались, а причиной невозможности сопротивления Хирохито, вслед за своим премьер-министром Судзуки, называл вступление в войну СССР, лишавшее Токио последних шансов.

Принявший участие в круглом столе военно-морской атташе Посольства КНР Чжу Вэньбинь в своем выступлении подчеркнул высокую и трагическую цену, которую китайский народ заплатил в противодействии агрессорам. И охарактеризовал сопротивление японским оккупантам как «самую продолжительную, масштабную и кровопролитную национально-освободительную борьбу китайского народа против иностранного нашествия за весь период новой истории». Потери японской армии в Китае, составившие 1,5 млн человек личного состава, являются значительными из всех потерь Японии в военных действиях в АТР. Китай, потерявший в антифашисткой войне сопротивления 35 млн человек, большинство из которых были мирными жителями, которые подверглись фашистскому геноциду оккупантов, внес огромный вклад в Победу. Подчеркнув, что совместное участие в военных действиях сплотило народы Китая и России, положив начало их великой дружбе, Чжу Вэньбинь привел высокую оценку, которую давал китайскому сопротивлению советский лидер И.В. Сталин.

Важнейшую роль в полном и окончательном разгроме Японии, которую дипломат, называя вещи своими именами, охарактеризовал как фашистскую державу, он отвел Маньчжурской наступательной операции советской Красной армии в августе 1945 года. Он подчеркнул, что китайский народ никогда не забудет братскую помощь СССР. Он отметил, что в благодарность китайское правительство создало в стране около 70 монументов и памятников советским воинам, которые массово посещают десятки тысяч китайцев и гости из России в лице потомков солдат и офицеров, отдавших свои жизни за освобождение Китая от японской агрессии.

Особое возмущение Чжу Вэньбиня справедливо вызывают попытки оправдания зверств и преступлений японской военщины, а также искажения исторической правды, которое в Японии возведено в ранг государственной политики, символом которой является ежегодное посещение руководством страны милитаристского храма Ясукуни, связанного с памятью военных преступников. Став величайшим испытанием для человечества, Вторая мировая война привела к последствиям, которые никогда более не должны повториться. Совместная защита Китаем и Россией исторической памяти и исторической правды — лучшее средство от повторения трагедии. Тесное стратегическое партнерство наших стран, по словам дипломата, дарит надежду на мир и безопасность во всем мире.

Профессор Военного университета МО РФ Вячеслав Зимонин провел подробный анализ развития событий весной и летом 1945 года. Он убедительно доказал, что подготовка СССР к выполнению союзнических обязательств на Дальнем Востоке, принятых на себя на Ялтинской конференции, началась еще в процессе подготовки Берлинской наступательной операции. Ученый, входящий в научное руководство РВИО, отметил исключительную важность китайского сопротивления агрессору, подчеркнув, что если бы Китай капитулировал и вышел из войны, она могла сложиться совсем по-другому, куда более тяжело для СССР и Антигитлеровской коалиции.

В. Зимонин напомнил, что в ближайшее время исполнится 90 лет со дня вторжения японских оккупантов в Маньчжурию с целью создания марионеточного государства Маньчжоу-го, отметив важность этой даты для защиты исторической правды.

Отдельной темой выступления ученого стали масштабы советской помощи сражающемуся Китаю, которая позволила существенно поднять уровень боеспособности китайской армии. Отмечая военную деятельность китайских коммунистов, В. Зимонин подробно, на картах военных времен, привел примеры успешных операций, например, известной по историческим хроникам «битвы ста полков» 1940 года.

Политолог Владимир Павленко свое выступление посвятил конкретным примерам российско-китайского исторического и современного сотрудничества, особо подчеркнув, что стороны сделали выводы и усвоили уроки раскола 60−80-х годов прошлого столетия, который он назвал трагическим. Ученый подробно проанализировал истоки и поводы западных фальсификаций, остановившись на сознательном принижении западной историографией вклада Китая в общую победу. Главный вывод, который сделан из разоблаченных спекуляций: продолжение китайской армией вооруженной борьбы в неимоверно тяжелых условиях военно-технического превосходства агрессора, отказ от капитуляции оказали колоссальное влияние на ход войны в АТР, значительно облегчив положение СССР. И приблизили сроки освобождения Китая от оккупации. Призвав задуматься над обоснованностью существующей периодизации Второй мировой войны, особенно ее начального периода, облегчающего фальсификаторам спекуляции на советско-германском договоре о ненападении 1939 года, он предложил обратить внимание, что японская провокация против Китая в июле 1937 года по масштабам более соответствует началу мирового конфликта, чем произошедшее через два года на германско-польской границе.

В. Павленко также отметил, что существенным мотивом расширения фальсификаций на Западе является стремление скрыть собственные преступления, в частности, отвести внимание от той неприглядной роли, которую сыграли западные лидеры и западная дипломатия в приведении к власти в Германии Гитлера и поощрении агрессии держав фашистской «оси».

Политолог Юрий Тавровский, выступая в режиме видеоконференции, поставил в центр своего анализа выбор в Китае даты Победы над Японией. Решение, принятое в 2014 году, считать Днем Победы 3 сентября, как в СССР и России, а не 2 сентября, как в США, он связал с историческим сближением наших стран и народов. И обратил внимание на сложившийся в Китае общенациональный консенсус вокруг этой даты, который охватывает как коммунистов, так и бойцов национальной армии, сформированной правящей в годы войны партии Гоминьдан. Приведенные им примеры массового героизма китайских солдат и офицеров — оборона Шанхая, Уханя, Чанша, операции 8-й и 4-й новой армий НОАК, партизанские действия в тылу японцев — все это является общим достоянием исторической памяти, которую необходимо защищать от посягательств. Вся китайская нация была союзником СССР, поэтому 3 сентября — наш общий праздник, отмечает Ю. Тавровский, подчеркивая, что современный Китай помнит как преступления японской военщины, так и помощь, оказанную ему советским народом и государством. Пока существуют порожденные войной территориальные проблемы с Японией, пока не решен вопрос о воссоединении с Тайванем, последствия войны для китайского народа не преодолены.

Профессор МГЛУ Алексей Плотников, указывая на решающий вклад в Победу СССР, отмечает, что среди японских реваншистов, выступающих с позиций возрождения имперской великодержавности, до сих пор сохраняется непонимание того, как такой мощный стратегический резерв, как Квантунская армия, в считанные дни был разгромлен Красной армией. Говоря об истоках современных фальсификаций, ученый подчеркивает недооценку евроцентризма, как основы европейского мировосприятия, усугубленной постепенной утратой Старым Светом прежней ведущей роли в мировой цивилизации, переходом исторической инициативы к другим странам и народам.

Он подчеркеул, что советский блицкриг в Маньчжурии, ставший реальностью в отличие от провалившегося гитлеровского блицкрига против СССР, знаменует собой отсчет нового исторического времени. Обращаясь к этой теме, А. Плотников на конкретных примерах показывает комплексы, побуждающие разные страны отмечать победу над Японией совершенно в разные дни: Китай — 3 сентября, США — 2 сентября, Вьетнам — 19 августа, оба корейских государств, как и Великобритания с ее бывшими доминионами — 15 августа, в день императорского объявления о готовности к капитуляции. Говоря о нашей стране, ученый считает необходимым восстановить праздник в прежнем своем названии Дня Победы над Японией, а не безликой, отвращающей от исторических знаний, даты «окончания Второй мировой войны».

Бывший заместитель министра рыбного хозяйства СССР Вячеслав Зиланов в своем выступлении дал высокую оценку речи военно-морского атташе КНР Чжу Вэньбиня, особенно отметив в ней упоминание о милитаристской Японии как именно о фашистском государстве. Поддержав предложения об изменении периодизации Второй мировой войны и признании датой ее начала событий, связанных с японской агрессией против Китая, он подчеркнул, что в восприятии российского и китайского народов этот подход будет утверждением исторической справедливости и правды.

Подводя итоги войны, которые стараются ревизовать западные и японские фальсификаторы ее истории, В. Зиланов привел известную оценку советского лидера И.В. Сталина:

«Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне мировой войны — Германия на Западе, Япония на Востоке. Это они развязали Вторую мировую войну. Отныне мы можем считать нашу Отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на Западе и японского нашествия на Востоке. Наступил конец Второй мировой войны».

В качестве темы, тесно связанной с военной проблематикой, В. Зиланов привел динамику и связанную с ней статистку советско-японских отношений в такой конфликтной в условиях Дальнего Востока сфере, как промысловое рыболовство. На конкретных цифрах он показал, как военная победа над агрессором отозвалась на экономике региона, обеспечив рост в нашей стране добычи морских ресурсов и устранение конкуренции с проигравшим войну агрессором.

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В целом, помимо высокопрофессионального и заинтересованного обмена мнениями по тематике, связанной с завершающим периодом Второй мировой войны в АТР, круглый стол в ИА REGNUM стал событием, которое, будем надеяться, положило начало практическому воплощению в жизнь совместного решения лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина о совместной защите исторической памяти. Диалог на уровне дипломатов и экспертных сообществ наших двух стран — важнейший резерв дальнейшего широкого сближения на фундаментальной основе общности исторических интересов и судеб, накрепко связавших между собой Россию и Китай в бурных, наполненных величием и трагизмом, событиях Новой и Новейшей истории. Этого требует жизнь; к этому призывают дух и буква российско-китайского программного Совместного заявления, подписанного в июне 2019 года в Москве лидерами наших двух стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.