Москва, 3 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Ипотечный кредит легче всего получить заемщикам среднего возраста, тем, кто находится на пике трудоспособности. Это люди от 25 до 45 лет., заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Чаще ипотеку берут семьи, где один из супругов чуть старше 30 лет. Очень молодым заемщикам, так же, как и пенсионерам ипотечные кредиты получить сложнее. Самые строгие банковские требования, предполагаю, что заёмщик должен полностью погасить кредит до достижения им возраста 60−65 лет. Есть банки, которые увеличивают этот диапазон до 75 лет.

Но, все же, возраст — это не решающий критерий. Сейчас банки анализируют клиентов по нескольким сотням параметрам, включая открытые данные в социальных сетях.

Модели оценивают поведение клиента с точки зрения финансовых потоков: анализируют кредитную историю, если она есть, оценивают наличие задолженностей (ЖКХ, штрафы и т. д.), смотрят на то, как вносятся платежи за мобильную связь, интернет и т.д. Более того, сейчас банки могут подучать данные об официальных доходах граждан от ПФР.

Пожалуй, решающее значение при одобрении ипотеки имеет кредитная история заемщика. Чаще всего ему отказывают, если ее нет совсем или она испорчена. И в том, и в другом случае ситуацию можно изменить. Сразу скажу, это невозможно сделать быстро, в один момент, но за 1−2 года вполне реально.

Если кредитной истории нет совсем, например, заемщик слишком молод и никогда в жизни еще брал кредитов, то ему необходимо сначала обзавестись историей и лишь потом претендовать на ипотеку.

Для этого достаточно брать мелкие кредиты, пользоваться кредитными картами, картами рассрочки и т.п. и вовремя вносить платежи. Покупка товаров в кредит также подойдет для этих целей.

Совершенно не обязательно влезать в большие долги, достаточно, например, взять кредитную карту с лимитом 10−20 тыс. рублей и пользоваться ей в течение года. При этом лучше избегать МФО и брать деньги в банках, потому что у МФО слишком высокие проценты.

Если кредитная история испорчена — ситуация несколько сложнее. Времени на ее восстановление уйдет больше.

Для того, чтобы исправить свою кредитную историю, можно:

1. Завести кредитную карту или карту рассрочки. Как правило, при их оформлении банки не проводят глобальных проверок, поэтому получить ее сравнительно легко. При этом, если вы активно пользуетесь такими картами и своевременно вносите платежи, кредитная история улучшается.

2. Покупать товары в кредит. Такая возможность есть практически в каждом крупном магазине. Кредит на дорогие товары могут не одобрить, если КИ испорчена совсем, но на мелочь типа микроволновки или пылесоса вполне можно рассчитывать. Платежи по товарному кредиту также улучшают КИ.

3. Взять деньги в МФО. Это не самый гуманный способ, потому что процентные ставки там гораздо выше банковских, но если вариантов больше нет, то можно воспользоваться МФО для улучшения КИ. Разумно брать небольшие кредиты до 10 тыс. рублей и своевременно вносить платежи, данные будут поступать в бюро кредитный историй и КИ будет улучшаться.

4. Воспользоваться специальными банковскими программами. Сейчас некоторые банки запустили программы для людей с плохой КИ. Им предлагают оформить совсем небольшой кредит, буквально 2−3 тыс. рублей, затем кредит побольше и т.д. до тех пор, пока КИ заемщика не улучшится.

5. Закрыть все небанковские долги. В КИ, кроме просрочек по кредитам отображаются в том числе неоплаченные штрафы, долги по ЖКХ, алиментам и т.д. Если у вас их не будет, КИ начнет улучшаться.

6. Открыть вклад в банке, где вы планируете брать ипотеку. Банк, видя, что у вас на счету есть деньги отнесется к вам с большим доверием.

В любом случае перед тем как брать кредит, особенно ипотечный стоит понимать, что это серьезное обязательство. И если отнестись к его исполнению халатно, можно не только лишиться недвижимости, но и не получить больше серьезных займов в обозримом будущем», — высказал свое мнение эксперт.

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