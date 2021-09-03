Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В январе-июне 2021 года в Петербурге умерли 40 619 человек. Это на 6343 человека больше, чем за тот же период 2020 года. В расчете на 1000 человек населения показатель смертности в первом полугодии текущего года вырос на 18,7%, сообщает Петростат. То есть, избыточная смертность составила почти 19%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Столетняя кукла «Смерть»

«За январь-июнь 2021 года смертность превысила рождаемость в городе в 1,6 раза (в январе-июне 2020 г. — в 1,3 раза)», — говорится в материалах Петростата.

Естественная убыль населения Петербурга в первом полугодии составила 14 782 человека и увеличилась в 1,7 раза по сравнению с первым полугодием 2020 года. Миграционный прирост на 70% компенсировал естественнуюубыль населения.

Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 июля 2021 года составила 5 млн 379,9 тыс. человек и с начала года сократилась на 4,4 тыс. человек или на 0,1%.